شكرا لقرائتكم خبر عن 4.6 % نمو إنتاج الصلب الخام عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات اتحاد الصلب العالمي أمس الجمعة أن إنتاج الصلب الخام العالمي قفز 4.6% إلى 1808.6 مليون طن في 2018 في حين زاد الإنتاج في الصين أكبر مصنع للصلب في العالم 6.6%.
وقال الاتحاد الذي يسهم أعضاؤه بنحو 85 % من الإنتاج العالمي إن الصين، التي تنتج نصف الصلب العالمي، أنتجت 928.3 مليون طن العام الماضي مقارنة مع 870.9 مليون طن في 2017.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار الشحن على سفن الصب الجاف والحاويات، والتي تنقل معظم المواد الخام والسلع تامة الصنع في العالم، على مدى الأشهر الستة الأخيرة في أحدث مؤشر على أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بشدة.
وانخفض مؤشر «البلطيق الجاف»، وهو مقياس لتكاليف نقل مواد مثل خام الحديد والفحم، 47% منذ منتصف 2018.(رويترز)
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