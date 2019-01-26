«التكنولوجيا» تدفع المؤشرات العالمية إلى المنطقة الخضراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة، مع تجاهل المستثمرين ضعف أرباح «إنتل» بعدما أظهرت توقعات الشركة نمواً 1% فقط بالإيرادات في 2019، وتشبث المستثمرون بأمل التوصل إلى حل للإغلاق الحكومي، وخفض وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بما يزيد عن 190 نقطة، محققاً مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، كما ارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بنسبة 0.63% مضيفاً 16 نقطة ليسجل 2.660.19 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» 50 نقطة بنسبة 0.71% مسجلاً 7.123.93 في ظل أنباء عن أرباح قوية حققتها شركة «ستارباكس»، كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من التوصل إلى قرار بشأن ميزانيته العمومية. ويعتبر قرار الفيدرالي أحد الاعتبارات الرئيسية التي يقيس فيها المستثمرون مدى تشديد البنك المركزي لسياساته النقدية.

وتوقع وزير الخزانة ستيفن منوشين التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، موضحاً في تصريح ل «رويترز» أن الجانبين يحققان الكثير من التقدم في المحادثات.

وبلغت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة أعلى مستوياتها في شهرين وسط إقبال من المستثمرين على أسهم القطاع التكنولوجي بعد نتائج أرباح إيجابية في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.6%، ليمضي على مسار تحقيق أرباح أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

وتصدر المؤشر «داكس» الألماني قائمة المؤشرات الأفضل أداء مرتفعاً 1٫4٪، بينما صعد «فايننشال تايمز 100» 0.92% متأثراً بارتفاع الإسترليني.

وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني. وكان مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات ومكوناتها الأقوى أداء، حيث بلغ أعلى مستوى منذ الثالث من ديسمبر. وربحت أسهم التعدين والنفط أيضا.

وكان مؤشر قطاع الاتصالات الخاسر الوحيد بعد نتائج مخيبة للآمال من «فودافون». حيث هبط سهم الشركة 1.2% مسجلاً أدنى مستوياته في نحو 9 سنوات. وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكاي» الياباني 1% أمس إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع مع صعود أسهم الشركات ذات الصلة بالرقائق مقتفية أثر الأسهم الأمريكية النظيرة، في الوقت الذي يترقب فيه بعض المستثمرين أحداثاً كبرى الأسبوع المقبل لتحديد الاتجاهات، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% إلى 1566.10 نقطة. (ص 5)