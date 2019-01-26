«معرض المشاريع الوطنية» يستقطب 30 شركة في أسبوع «جمارك دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي معرضاً للمشاريع الوطنية (إحدى فعاليات الدائرة في أسبوع جمارك الإمارات الثاني 2019 تحت شعار «الحدود الذكية» بحضور عدد من مسؤولي الدائرة والجهات الحكومية، وأصحاب المشاريع الوطنية المشاركين في المعرض.

يهدف المعرض الذي يُقام على مدار أسبوع كامل إلى تسليط الضوء على المشاريع الوطنية، إضافة إلى دعم جمارك دبي للمشاريع الوطنية عن طريق ترويجها وتسويقها لمنتجات مورديها لا سيما أنها شركات تعود لمواطنين، كذلك تحقيق معيار القيمة المضافة للفئات المعنية (الموردين- الموظفين- المجتمع)، حيث إن إقامة المعرض بحد ذاته ستكون قيمة مضافة للشركات المواطنة لتسويق منتجاتها ورفع سمعتها في السوق والتعرف على احتياجات الدوائر الحكومية الأخرى.

وخلال الجولة التفقدية اطلع مدير جمارك دبي على أبرز المشاريع الوطنية المشاركة المقدر 30 شركة في مجالات متعددة منها «التدريب والاستشارات الإدارية، أمن وحراسة، خدمات ثقافية، تنظيم فعاليات، أثاث وتصميم، مواد غذائية، وجبات سريعة، سياحة وسفر، مستلزمات ملابس»

وأكد أحمد محبوب مصبح أن الدائرة تحرص على دعم المشاريع الوطنية من أجل تطوير الاستثمارات المحلية بشكل عام، من خلال المساهمة في تنويع اقتصاد الدولة ودعم الشركات والمؤسسات الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعريف الجمهور بمنتجات تلك الشركات، لتوفير فرص تسويقية جيدة للموردين من الشركات الوطنية.