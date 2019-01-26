«وول ستريت» تتجاهل ضعف أرباح «إنتل».. و«داو» يرتفع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية أمس الجمعة في بورصة نيويورك متجاهلة ضعف تقرير أرباح «إنتل» بعدما أظهرت توقعات الشركة نمواً في الإيرادات1% فقط 2019، وانتعشت الأسهم على آمال تصريحات باقتراب انتهاء الإغلاق الجزئي، إضافة إلى انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأضفت تكهنات انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من ميزانيته العمومية في وقتٍ أقرب مزيداً من التفاؤل، حيث كان ذلك مصدر قلق كبيراً للمستثمرين.

وحصد مؤشر «داو جونز» 170 نقطة عند الفتح في بورصة نيويورك، متجهاً إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 0.70% مسجلاً24.742.71 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بنسبة 0.63% مضيفا16ً نقطة ليسجل 2.660.19 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب 50 نقطة بنسبة 0.71% مسجلا 7.123.93 نقطة على وقع تحقيق «ستاربكس» أرباحًا قوية.

كانت المؤشرات الأمريكية أغلقت على تباين أول أمس الخميس.وأنهى مؤشر «داو جونز» جلسة التداول منخفضاً 0.09%، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.14%.

وارتفع مؤشر ناسداك 0.68%وبلغت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة أعلى مستوياتها في نحو شهرين وسط إقبال من المستثمرين على أسهم القطاع التكنولوجي، وارتفع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.6%، ليحقق أرباح أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي.

وتصدر المؤشر «داكس» الألماني قائمة المؤشرات الأفضل أداء، بينما ارتفع المؤشر «فايننشال تايمز 100» 0.92% متأثراً بارتفاع الجنيه الإسترليني.

وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أعلى مستوياته منذ 11 نوفمبر/‏ تشرين الثاني.

وخسر قطاع الاتصالات بعد نتائج مخيبة للآمال حيث هبط سهم «فودافون» 1.2% مسجلاً أدنى مستوياته في نحو 9 سنوات، بينما نزل سهم تيليا 4%.

وفي آسيا، ارتفع المؤشر «نيكاي» الياباني إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع أمس 1% وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.9% (وكالات)