القرية العالمية .. «إقبال دون تكدس» و«تسوق دون مشقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مها عادل

قد يتساءل البعض عن السر وراء التقدم الملحوظ والمبهر في استطاعة «القرية العالمية»، استيعاب أعداد أكبر من الزوار هذا الموسم تفوق كل المواسم السابقة، وبهذا القدر من السلاسة، خاصة أن كل العروض الفنية المبهرة والبضائع القادمة من كل دول العالم والمأكولات التي تحمل نكهات الشرق والغرب ومساحات الخضرة والألعاب وعروض الترفيه التي تجتذب كل أفراد العائلة، كل هذه العوامل الفريدة لا تكفي وحدها لتضمن هذا النجاح الفائق وتمكين القرية العالمية من تحقيق الأرقام القياسية في اجتذاب ملايين الزوار بالموسم الحالي، وإذا كان نجاح القرية يكمن وراءه العديد من الأسرار، فأحد أهم هذه الأسرار هو التحسينات التي طرأت على منظومة المواصلات والتنقلات والخدمات اللوجستية المحكمة والتي تضمن تدفق هذه الأعداد الهائلة من البشر في سهولة وراحة وتجعل الجميع قادرين على الوصول للقرية أو الخروج منها بسلاسة مهما زادت أعداد الزوار، الأمر الذي جعل مؤشر السعادة الذي تستخدمه القرية لقياس رضا زوارها يقفز إلى 9.2 من عشرة.

الأرقام التي حققتها القرية حتى الآن، تظهر كفاءة هذه المنظومة اللوجستية في النقل والمواصلات داخل القرية وخارجها في تسهيل و إثراء تجربة الزوار؛ حيث استقطبت القرية في أول ستين يوماً 3 ملايين زائر، كما تخطت أعداد الزائرين في أيام كثيرة، 100 ألف زائر وهو ما يحدث في أيام العطلات أو الحفلات التي يقدمها أشهر وأحب نجوم الفن، ورغم الحضور الكثيف الذي وصل إلى 130 ألف زائر في بعض الأيام، إلاّ أن انسياب حركة دخول وخروج الزوار لم يتوقف كما أن حركة الزوار داخل القرية لم تتأثر بوجود عشرات الآلاف يتحركون بين الأجنحة ويتنقلون من مكان لآخر، وهو ما أضاف بعداً آخر إلى كفاءة منظومة النقل والمواصلات المرتبطة بالقرية والتي تنقسم إلى عدة أقسام، بعضها يتم بالتنسيق به مع هيئة الطرق والمواصلات «RTA» والتي خصصت عدة مسارات لحافلات عامة تقوم بنقل الركاب من المحطات الرئيسية بدبي والشارقة وأبو ظبي إلى القرية، كما خصصت ألف سيارة تاكسي (ترتفع إلى 1500 في العطلات ونهاية الأسبوع) و450 سيارة ليموزين، كل هذا الأسطول المخصص لنقل الركاب من أي مكان في دبي والشارقة وأبوظبي إلى بوابات القرية العالمية ومنها، يسهم في نقل عشرات الآلاف من الزوار كل يوم، بكفاءة ويسر وسهولة وزيادة أماكن صف السيارات بشكل ملحوظ، يمنع تكدس الزوار أو الاختناقات المرورية في محيط «القرية العالمية» ومداخلها المرتبطة بالطرق الرئيسية.

القسم الثاني من منظومة النقل، تتم بربط مواقف السيارات بالقرية وهي منظومة تجمع بين الفعالية والكفاءة والمتعة؛ حيث يوجد 50 عربة «ريكشا» وثلاث قطارات مكّوكية وعشرون حافلة نقل تجعل رحلة الانتقال من موقف السيارات إلى بوابة القرية تجربة مميزة ترسم البسمة على شفاه الأطفال وتجعل الزائر يمر بلحظات من البهجة في المسافة من باب سيارته إلى بوابة القرية العالمية، كما تساعد الزائرين في العودة إلى سياراتهم بسهولة مهما كانوا محملين بالمشتريات.

أما انسيابية الحركة داخل القرية، فتضمنها خيارات عديدة للتنقل المريح والممتع لجميع الزوار، فكبار السن يستطيعون استخدام الكراسي المتحركة والصغار توجد لهم عربات خاصة بأشكال طريفة، والكبار يستطيعون الحصول على عربات التسوق وكلها موجودة في مراكز الخدمة بجوار المداخل الرئيسية.. وبعض الزوار يحبون القيام بجولة سريعة داخل القرية للتعرف على معالمها وأجنحتها قبل أن يدخلوا في تجربة الترفيه والتسوق؛ فلهؤلاء خصصت القرية جولات حافلة «لندن باص» بدورين حيث يستطيعون التمتع بإطلالة من الطابق الثاني والقيام بجولة سريعة وسط أجواء المرح والاحتفالات.

راحة ومتعة وتنظيم

وحول كفاءة منظومة النقل والمواصلات في «القرية العالمية»، يحدثنا حامد عبد الله ويقول: «أنا زائر دائم للقرية العالمية منذ سنوات وبالفعل شعرت بفارق كبير هذا العام، في سهولة الوصول للقرية خاصة في عطلات نهاية الأسبوع أو عندما يكون هناك حفلات خاصة لنجوم كبار تستقطب مئات الآلاف من الزوار، ولكنني بسبب التحسينات أشعر بانسيابية أكثر في الوصول والتجول بالقرية وتنظيم شديد يقلل من التكدس المروري أو الزحام في المداخل الرئيسية للقرية، فقد زرت القرية العالمية هذا العام خمس مرات، وفي كل مرة لم تستغرق عملية دخولي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى موقف السيارات ثم إلى بوابة القرية إلاّ دقائق معدودة. كما أن اصطحابي لأسرتي وأطفالي، لم يعد أمراً مرهقاً حتى في ليلة رأس السنة رغم الحضور الطاغي للزوار استمتعنا دون إرهاق، فبعد زيادة المواصلات الداخلية ووسائل الراحة أصبحت عملية التنقل بين الأجنحة أكثر سهولة ولم أعد أشعر بالتعب أو ضرورة حمل أطفالي عند التنقل بين أرجاء القرية الشاسعة، فمع وجود الباص وسيارات التاكسي الداخلية وعربات الجولف، أصبح من السهل التجول داخل القرية من أقصاها إلى أقصاها وبصحبة أسرتي وأطفالي من دون أن أعاني من تذمرهم من كثرة السير أو تعدد الأغراض التي نحملها عند التسوق من الأجنحة.

القطار و«الريكشا»

هند حسين تقول: عادة ما أزور«القرية العالمية» برفقة أبنائي وصديقاتي وأبنائهم من دون اصطحاب أزواجنا حتى نستطيع التسوق بحرية دون أن يشعروا هم بالملل وكان هذا يجعلنا نعاني بالذات في أيام الزحام عندما لا نجد مواقف للسيارات قريبة من بوابات القرية وبالتالي نضطر للسير على الأقدام مسافة طويلة ويتفاقم الوضع في رحلة العودة عندما نكون محملين بمشترياتنا من الأجنحة المختلفة، ولكن حالياً أصبح الأمر أكثر سهولة ومرحاً، فالقطار دائماً بانتظارنا في موقف السيارات لينقلنا إلى القرية، وفي القرية هناك وسائل نقل متعددة تنقلنا بين الأجنحة والمطاعم وهناك عربات التسوق التي ترفع عبء حمل المشتريات من مكان إلى آخر، وفي رحلة العودة يفضل الأطفال عربات «الريكشا» التي يجدونها ممتعة ومريحة خاصة مع وجود المشتريات التي يحملها كل فرد في المجموعة.

دراجات بخارية مسعفة

تحدثنا هاجر صالح عن رؤيتها لتحسين منظومة الانتقالات داخل القرية وتقول: الراحة والاستمتاع هي عنوان هذه التحسينات لهذا الموسم في القرية العالمية، وهذا ما نشعر به في تخطيط القرية الذي يهتم بوجود المساحات الخضراء وأماكن الجلوس والانتظار والمقاهي والمطاعم، الأمر الذي يجعل رحلة التسوق والترفيه تتخللها محطات متعددة من الراحة لتجديد النشاط، وما لفت نظري هذا العام، وجود دراجات بخارية مسعفة سريعة توفر الإنقاذ السريع وتستطيع في حالات الطوارئ أن تخترق الزحام بسرعة وسهولة وتصل إلى أي حالة مرضية تحتاج إلى الإسعاف في وقت قياسي، وهذا يجعلنا نشعر بالأمان وأن هناك من يفكر في كل التفاصيل الدقيقة لإسعادنا، بينما يتفرغ زوار القرية للاستمتاع برحلة التسوق والترفيه.

أما مهند كارم (طالب ثانوي)؛ فيعرب عن سعادته بإمكانية الوصول إلى القرية عبر حافلات النقل العام ويقول: «نتجمع أنا وأصحابي يوم الجمعة من كل أسبوع وننطلق إلى القرية العالمية لحضور الحفلات الغنائية المميزة لكبار النجوم التي تستضيفها هذا الموسم، وأصبح وصولنا للقرية عملية سهلة ولا تحتاج لأن ننتظر أحداً ليقلّنا بسيارته؛ فهناك حافلات عامة تنطلق من أماكن متعددة في دبي والشارقة وبذلك أستطيع أن أحدد موعداً لأصدقائي في القرية ونتجمع جميعاً بشكل سلس في الموعد المحدد كما سعدت هذا العام عندما علمت بتوفير خدمة سيارات أوبر وكريم وتخصيص مواقف لها عند مدخل القرية، لأنها خدمة سهلة ومريحة وتسهل عودتنا إلى منازلنا مهما تأخر الوقت.