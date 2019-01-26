شكرا لقرائتكم خبر عن «تلميحات» واشنطن بمعاقبة فنزويلا تصعد بالنفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بشكل طفيف في ظل مخاوف تعطل صادرات فنزويلا من الخام بعد اضطرابات في البلاد التي تمتلك اكبر احتياطي نفطي عالمي.

ولمحت واشنطن أمس الأول الخميس إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، الدولة الكبيرة المصدرة للذهب الأسود، مع دخول كراكاس في مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

بلغ خام القياس العالمي مزيج «برنت» 61.15 دولاراً للبرميل بزيادة 75 سنتاً تعادل 0.7% عن التسوية السابقة بعدما تراجع في الجلسة بنسبة 0.2%. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.25 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتاً يعادل 0.38% وكان قد انخفض في وقت سابق بالجلسة 0.1%.

وقالت الوكالة الأمريكية لأنباء الطاقة إن المخزونات الأسبوعية للخام الأمريكي ارتفعت بمقدار8 ملايين برميل.

وترى المحللة مارجريت يانج يان من مجموعة «سي ام سي ماركيتس» في سنغافورة أن «هذا الارتفاع غير المتوقع يدل على أن تباطؤ الطلب وزيادة إنتاج النفط الصخري يمنعان السوق من استعادة بعض التوازن بين العرض والطلب».

أما إنتاج الذهب الأسود، فقد بقي في مستواه القياسي الأسبوع الماضي مع استخراج الولايات المتحدة 11.9 مليون برميل يومياً في المعدل.

وكانت الأسعار تراجعت بنسبة 40% في كانون الأول/‏‏‏‏ديسمبر بسبب القلق من الفائض في الإنتاج.

ولمحاولة إعادة التوازن إلى الأسواق، قررت «أوبك» وشركاؤها خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من كانون الثاني/‏‏‏‏يناير.

لكن احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يعرقل تحسن الأسعار.

من جانبه قال كيريل ديميترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن بلاده تريد أن تبقى أسعار النفط في نطاق 60-70 دولاراً للبرميل

وأظهرت بيانات جمارك أمس الجمعة أن روسيا تصدرت قائمة مصدري النفط الخام للصين في ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول، لتعزز موقعها في الصدارة لعام 2018 بالكامل، وذلك للسنة الثالثة على التوالي متفوقة على المملكة العربية السعودية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، فإن حجم الواردات الصينية من روسيا بلغ 7.04 مليون طن، أو ما يعادل 1.658 مليون برميل يومياً، في ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول. ويزيد هذا 40%عن واردات العام الماضي التي بلغ حجمها 5.03 مليون طن.

وللعام بالكامل، ارتفعت الواردات القادمة من روسيا إلى 71.49 مليون طن، أو ما يعادل 1.43 مليون برميل يومياً، بزيادة نسبتها 19.7 % عن 59.7 مليون طن في 2017.

وتلقى الطلب على الخام الروسي دعماً من زيادة إنتاج المصافي الخاصة الصينية، التي تفضل الخامات الروسية مثل خام إسبو، بينما دفعت الضبابية الجيوسياسية الصين أيضاً إلى استيراد كميات أقل من دول مثل إيران وفنزويلا.

كما انخرطت «روسنفت» الروسية العملاقة بمزيد من القوة في تسويق خام إسبو، ووقعت اتفاقيات جديدة طويلة الأجل لتوفير إمدادات لشركات نفط حكومية مثل (كيم تشاينا) و(بترو تشاينا).

وسجلت الشحنات الأمريكية للصين، والتي تضررت من حرب تجارية بين البلدين، صفراً في ديسمبر/‏‏‏‏كانون الأول. وارتفعت واردات 2018 بنسبة 24.8% مقارنة مع 245 ألفاً و616 برميلاً يومياً في عام 2017.

وتوقعت جلينكور ومركوريا إنرجي، وهما من بين أكبر شركات تجارة السلع الأولية في العالم، مزيداً من التقلبات في أسعار النفط في الأشهر القادمة بسبب المخاوف المرتبطة بإمدادات فنزويلا وإيران العضوين في منظمة «أوبك».(وكالات)