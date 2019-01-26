شكرا لقرائتكم خبر عن القرارات الحكومية تدفع لانتعاش قطاع التجزئة في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعرب عدد من التجار والعاملين في قطاع تجارة التجزئة عن توقعاتهم بتحقيق انتعاش في هذا القطاع الحيوي والمهم في الحركة التجارية والنشطة وافتتاح مزيد من مراكز التسوق الجديدة في العاصمة أبوظبي.

وذكر هؤلاء أن قطاع التجزئة يعد من القطاعات الواعدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال في ظل القرارات المتعلقة بإعفاء أصحاب المشاريع الجديدة في الإمارة من الرسوم لمدة عامين الأمر الذي يشكل حافزاً مهماً نحو دخول مجال القطاع الخاص والاتجاه نحو القطاع التجاري الذي يلقى إقبالاً متزايداً من قبل المستثمرين ورجال الأعمال.

أوضح هؤلاء أن سوق التجزئة قد يشهد مزيداً من الطلب على الوحدات التجارية في إمارة أبوظبي بالتزامن مع الإعفاءات الخاصة لأصحاب المشاريع الجديدة، مع توقعات بافتتاح مراكز تسوق جديدة مثل «الماريا سنترال» و«الريم مول» إلى جانب عدد من المراكز التجارية المجتمعية خلال السنوات القليلة المقبلة.

الإيجارات

يقول حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «هناك حالة من الاستقرار في قيمة إيجارات المحال التجارية في أبوظبي، وقد شهدت بعض المناطق تراجعاً محدوداً في القيمة الإيجارية، إلا أن القيمة التأجيرية في مراكز التسوق والأسواق التقليدية ما تزال تحافظ على مستواها كونها أصبحت وجهة للمتسوقين والسياح الذين يزورون أبوظبي».

وأضاف العوضي: «بشكل عام فإن قطاع تجارة التجزئة يكاد يكون متزناً، خاصة أن عدد مراكز التسوق محدود وهذه المراكز منتشرة في مختلف مناطق العاصمة وضواحيها وتلبي طلب المتسوقين والزوار والسياح المتنوعة».

وذكر العوضي أن هنالك حاجة لمراكز ومنافذ للتجزئة في المناطق الجديدة الجاري تطوير مشاريع عقارية بها مثل جزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة وضواحي أبوظبي، مشيرا إلى توجه الجهات المعنية إلى تنفيذ مشاريع أسواق مجتمعية لخدمة تلك المناطق وتوفير منافذ تسوق تكون أقرب إلى المتسوقين.

وأوضح العوضي أن الحركة التجارية في أبوظبي متذبذبة ومرتبطة أكثر بالمناسبات والفعاليات والإجازات، حيث يكثر في هذه الفترات طرح العروض التسويقية والتخفيضات بنسب مرتفعة، الأمر الذي يشجع المتسوقين على الشراء، وأصبح ذلك عامل جذب للزوار والسياح الذين يتطلعون إلى شراء السلع والبضائع التي تتوفر بقيمة مخفضة إلى جانب أن قيمة الضريبة المضافة المفروضة عليها تعتبر الأكثر انخفاضاً مقارنة بالدول التي يقدم منها السياح والزوار.

زيادة الطلب

ويقول مسعود العور الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات والاستثمار العقاري: «يعتبر قطاع تجارة التجزئة من القطاعات الواعدة في أبوظبي، ويتوقع أن يتواصل الطلب على الوحدات التجارية خلال العام الجاري مع الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعفاء أصحاب المشاريع الجديدة من الرسوم مدة عامين، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في زيادة الطلب على الوحدات التجارية، ويدفع لإطلاق مزيد من الأعمال والأنشطة التجارية بالإمارة».

وأضاف العور: «لقد حرصت أبوظبي على إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي من شأنها جذب المستثمرين والسياح إلى أبوظبي، الأمر الذي يدعم قطاع تجارة التجزئة ويجعله من القطاعات المطلوبة سواء للمستثمرين أو أصحاب المشاريع، وأتوقع أن يكون لهذا القطاع مستقبل واعد في ظل ارتفاع عدد المواطنين والمقيمين وارتفاع أعداد الزوار والسياح القادمين إلى أبوظبي وما يتطلبه هذا من توفير مزيد من منافذ بيع التجزئة سواء أسواق مجتمعية أو مراكز تسوق تلبي الطلب المتواصل والمستمر على السلع والمنتجات.

وأكد العور أن المشاريع العقارية الجديدة التي يجري إطلاقها في أبوظبي سواء التي تعنى بالمواطنين أو المشاريع الاستثمارية التي تطلقها شركات التطوير العقاري ستدعم بشكل كبير قطاع تجارة التجزئة، الأمر الذي يشجع ويدعم القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

حركة نشطة

وأكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار أن سوق التجزئة في أبوظبي يشهد حركة نشطة وقوية في ظل الدعم الحكومي المستمر، ومواصلة تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية الكبرى في الإمارة، والتي ستسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية والتي تسهم في إرساء اقتصاد متين وتنافسي ومستدام.

وأوضح أن قرار الإعفاء من الرسوم لمدة سنتين سيكون له الأثر الكبير في دفع عجلة النمو في قطاع تجارة التجزئة وتنشيط الحركة في السوق من حيث الطلب على المحال التجارية سواء في الأسواق التقليدية أو مراكز التسوق الكبيرة.

وأكد يوسف علي موسليام رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو هايبر ماركت» أن قطاع تجارة التجزئة في أبوظبي يشهد حركة متواصلة ومزيداً من النمو، حيث حرصت المجموعة على افتتاح المزيد من الفروع في إمارة أبوظبي في العام 2018، وستواصل خططها للتوسع في الإمارة في ظل توفر الفرص المناسبة لذلك لكي تكون المجموعة أقرب أكثر إلى المتسوقين.

وذكر أن قطاع تجارة التجزئة ما زال يحافظ على جاذبيته بالنسبة للمستثمرين، خاصة مع ارتفاع أعداد المواطنين والمقيمين وتوافد مزيد من السياح والزوار إلى أبوظبي، الأمر الذي يلزمه ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع تجارة التجزئة.

وأوضح موسيليام حرص المجموعة على طرح عروض تجذب الزوار والمقيمين والسياح خاصة خلال فترات الإجازات والمناسبات التي من شأنها أن تنعش قطاع تجارة التجزئة.

وأفاد أن إيجارات المساحات التجارية في مراكز التسوق والأسواق التقليدية تحافظ على مستواها في ظل حرص العديد من المستثمرين على الاستثمار والتواجد في العاصمة أبوظبي، والبدء بإطلاق مشاريع جديدة في قطاع التجزئة في ظل التسهيلات والإعفاءات التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي والتي من شأنها تشجيع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال على إطلاق مشاريعهم من أبوظبي.