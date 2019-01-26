«بي بي سي»: التكنولوجيا تدير مرافق دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شبكة «بي بي سي» في تقرير مصور إن دبي في طريقها إلى مستقبل التقنيات الفائقة، من القطارات ذاتية القيادة إلى مراكز الشرطة الذكية، حيث تستثمر الإمارة بقوة في التقدم التكنولوجي.

وأوضحت الشبكة البريطانية أنه بمجرد وصولك إلى دبي، ستجد أن التكنولوجيا تلعب دوراً مهماً في إدارة المرافق والخدمات في الإمارة، فعلى سبيل المثال تعكف السلطات حالياً على اختبار مشاريع للمركبات المؤتمتة والخدمات الذاتية، بما فيها مركز الشرطة الذكي، وهو عبارة عن مركز شرطة متكامل تفاعلي ذاتي الخدمة دون تدخل بشري، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويتيح لأفراد المجتمع التقدم بطلب خدمات شرطة دبي والتي يتم تقديمها في مراكز الشرطة التقليدية.