السوق الموسمي يبهج المتسوّقين في دورته السادسة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عاد السوق الموسمي، إحدى أبرز فعاليات مهرجان دبي للتسوق، إلى حديقة البرج، وسط مدينة دبي للعام السادس على التوالي. حيث يستضيف هذا السوق مزيجاً مميزاً من أعمال مصمّمين ناشئين من الدولة والمنطقة والعالم، والذين يقدّمون للمتسوّقين منتجات حصرية متنوّعة مناسبة لجميع أفراد العائلة، تشمل منتجات يمكن الحصول عليها حسب الطلب من أزياء ومجوهرات وحلي، بالإضافة إلى منتجات منزلية.وفي هذا السوق الذي يستمر حتى الثاني من فبراير المقبل، يمكن أيضاً للزوار والسكان تذوق أشهى الأطباق في المدينة والاستمتاع بمشاهدة عروض ترفيهية حيّة كل يوم، ما يجعل هذه الفعالية أفضل طريقة للتمتع بأجواء الشتاء الرائعة في المدينة.

وتتضمن قائمة رعاة السوق الموسمي كلاً من: مستشفى كينغز كوليدج لندن والمركز الميكانيكي للخليج العربي وكريم وسبلاش بارتي وريد بل ودريم دايز. لمزيد من المعلومات يُرجى زيارة الموقع www.mydsf.ae أو متابعة حسابات @DSFSocial أو الوسم #MyDSF على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على المستجدات والمعلومات والأنشطة والفعاليات.