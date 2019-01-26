شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا..شواطئ من ذهب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القارة الأقدم على كوكب الأرض، أستراليا، ولكن ما يميزها هو المحيط الكبير الذي يلفها من كل صوب، وشواطئها المتنوعة لجزيرة ظلت منعزلة عن بقية العالم 50 مليون سنة.

بشواطئها الجميلة ومغامرات المناطق النائية والطبيعة والحياة البرية والتراث الغني للسكان الأصليين، وبالمأكولات العالمية والهندسة المعمارية المذهلة، توفر أستراليا للزائرين كل ما يخطر على بالهم.

أستراليا التي تشتهر بسكانها الذين يتميزون بدماثة الطبع والصراحة، وأراضيها الشاسعة والمتنوعة، حافظت على صورتها كوجهة رئيسية للعطلات.

توفر أستراليا للسائح تشكيلة مدهشة وفائقة التنوع من الثقافات والمعالم والمناظر الطبيعية، والحياة البرية والمدن والرياضات، وفرص التسوق والثقافات القديمة والعديد من محطات الترفيه.

يتميز شعب أستراليا وسكانها بالود والترحاب، ويمكن تميزها باستمرار من خلال الجمال الساحر لحاجزها المرجاني العظيم، وغاباتها المطيرة، واتساع وسطها غير المأهول الذي يغلب اللون الأحمر على تربته وصخوره، أما شطآنها الرملية البيضاء فتبدأ ولا تنتهي.

ولاية كوينزلاند

بريسبن هي عاصمة ولاية كوينزلاند، وثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أستراليا بأكثر من 2.3 مليون نسمة، فيما يصل تعداد المنطقة الحضرية المحيطة بها إلى أكثر من 3.4 مليون نسمة. تقع منطقة الأعمال المركزية في بريسبن على المستوطنات الأوروبية الأصلية، ويقع داخل منحنى نهر بريسبن، حوالي 15 كيلومتراً من مصبه في خليج مورتون. تمتد منطقة العاصمة في كل الاتجاهات على طول السهول الفيضية في وادي نهر بريسبن بين خليج مورتون والسلسلة الفاصلة العظمى، والتي تمتد عبر العديد من مناطق الحكم المحلي في أستراليا.

تعتبر بريسبن إحدى أقدم المدن في أستراليا، تأسست على مواطن قبائل توبال وجاغيرا الأصلية. سميت المدينة على اسم نهر بريسبن والذي سمي بدوره على اسم الإسكتلندي السير توماس بريسبن، حاكم ولاية نيو ساوث ويلز. تشوهت المدينة بسبب حروب الحدود الأسترالية بين عامي 1843 و1855، وتراجعت التنمية بسبب حريق بريسبن الكبير، وفيضانات بريسبن الكبير.

بريسبن معروفة اليوم بهندستها المعمارية الفريدة والتي تشكل جزءاً كبيراً من التراث العمراني في المدينة. إنها مقصد سياحي شهير وخاصة المناطق السياحية الشعبية مثل جولد كوست وسنشاين كوست، وتقع مباشرة إلى الجنوب والشمال من بريسبن على التوالي.

تم عقد العديد من الفعاليات الثقافية والدولية والرياضية الكبيرة في بريسبن، مثل معرض إكسبو العالمي 1988، وقمة العشرين عام 2014.

جولد كوست

إلى الجنوب من بريسبن، تقع مدينة جولد كوست الساحلية على شاطئ المحيط الهادي، وهي سادس أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان. وتعرف بمناخها شبه الاستوائي، والشواطئ، والمجاري المائية وأنظمة القنوات، والحياة الليلية النشطة، والعديد من الأمور الجاذبة للسياح. تمتد حدودها من الجنوب إلى كولانغاتا على حدود نيوساوث ويلز، ومن الغرب إلى جبل تامبارين، ومن الشمال إلى بينلاي.

تعتبر مدينة جولد كوست المدينة السياحية الأولى على مستوى أستراليا، ويقدر سكانها بأكثر من نصف مليون نسمة، أما في المواسم السياحية فيصل العدد لأكثر من مليون نسمة. يتجمع السياح في منطقة السيرفس براداس، حيث تواجد أكثر الفنادق والشقق السياحية ويعتبر شاطئها من أكثر الشواطئ ازدحاماً.

تتميز جولد كوست بالمدن الترفيهية ومن أبرزها، موفي ورلد، ودريم ورلد، ووتين وايد، ووايت وتر وورلد، سي ورلد. كما تحتوي على الكثير من مراكز التسوق، ولكن أهمها هو الباسفك فير، حيث يعتبر مركز جميع الباصات. يفضل التنقل بالباصات بسبب غلاء سيارات الأجرة.

الرحلات البرية

إذا كنت من عشاق المغامرات، فيمكنك التمتع بمجموعة كبيرة من خيارات القيادة الذاتية للسيارات، سواء من بريسبن إلى سيدني أو من سيدني إلى ملبورن، كما يمكنك الانطلاق عبر شارع المحيط الكبير لاستكشاف ولاية جزيرة تاسمانيا، أو القيادة من وسط أستراليا نحو داروين في أقصى الشمال، وتتمتع أستراليا بشبكة ممتازة من الطرق البرية التي تعتبر أفضل وأمتع طريقة لاستكشاف هذا البلد الرائع ومزيجه الفريد من الطبيعة الساحرة وترحاب سكانه.

ويمكنك زيارة أرميديل، في منتصف الطريق بين سيدني وبريسبن، وهي توفر سهولة الوصول إلى عجائب العالم التراثية وإلى الأرياف ذات المناظر الطبيعية الخلابة. سافر مع طيران الإمارات إلى أرميديل وتمتع بمشاهدة الشلالات الرائعة، وببعض من أفضل فرص صيد سمك السلمون المرقط، علاوة على وجود واحدة من أجمل الجامعات هناك. استكشف التاريخ الكولونيالي الغني في المنطقة مع الكاتدرائيات الأنيقة والمجموعة المتنوعة من المتاحف، أو قم برحلة نهارية إلى أورولا، موطن القبطان الشهير بوشرانجر تندربولت.

عرض الإمارات للعطلات

تقدم الإمارات للعطلات رحلات وإقامة في بريسبن وغولد كوست، أستراليا، ابتداءً من 7710 دراهم للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين.

ويغطي السعر تذكرة السفر في الدرجة السياحية مع طيران الإمارات، والإقامة 7 ليال في فندق هيلتون سيرفرز بارادايس (5 نجوم)، بما في ذلك المواصلات من وإلى المطار، وضريبة الغرفة ورسوم الخدمة، وضريبة المغادرة من المطار، إضافة إلى 20% زيادة في أميال سكاي واردز. وللحصول على العرض يجب الحجز والسفر من الآن وحتى 15 نوفمبر 2019.