أول محطة للهيدروجين في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفقت «أرامكو» السعودية وشركة «اير برودكتس آند كيميكالز» الأمريكية على إنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني، وذلك بحسب بيان للشركتين نشرته «أرامكو» أمس على موقعها الإلكتروني.

ومن المتوقع أن تعمل المحطة في الربع الثاني من عام 2019. وستقوم شركة «تويوتا» بتوفير السيارات التي تعمل بهذا النوع من الوقود، وفقاً لما ذكرته الشركتان. (رويترز)