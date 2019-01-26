فنزويلا تملك أكبر احتياطي نفط عالمياً 17.9%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت فنزويلا تراجعاً في إنتاجها النفطي خلال 30 عاماً، لكنها تملك أكبر احتياطي عالمي.

وتملك فنزويلا 17.9% من احتياطي النفط المؤكد في العالم، أمام السعودية (15.7%)، وكندا (10.0%) وإيران (9.3%) بحسب أرقام مجموعة «بي بي» النفطية البريطانية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة «إن فنزويلا التي يقدر أنها تملك 303.2 مليار برميل من الاحتياطي تتخطى السعودية، لكن قسماً كبيراً من نفطها ثقيل جداً، مما يجعل عملية استخراجه باهظة». وتراجع إنتاج فنزويلا النفطي ليصل إلى أدنى مستوى منذ 30 عاماً.

وفي حين كانت البلاد تضخ أكثر من 3 ملايين برميل يومياً لم تنتج العام الماضي سوى 1.339 مليون برميل يومياً بحسب أرقام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي عضو فيها، وتتولى هذا العام رئاستها الدورية.

وهذا يمثل تراجعاً كبيراً مقارنة ب1.911 مليون برميل يومياً أنتجت في 2017 بحسب المنظمة. (أ.ف.ب)