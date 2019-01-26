«فودافون» توقف استخدام معدات «هواوي» في شبكاتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت فودافون، إنها «أوقفت» استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية إلى حين توصل الحكومات الغربية إلى حل، بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية.

وتواجه هواوي تدقيقاً متزايداً بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية، وشكوكاً في أن التكنولوجيا التي تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس، لكن هواوي نفت تلك الاتهامات.

وقال الرئيس التنفيذي لفودافون، نيك ريد، أمس، إن هواوي لاعب مهم في سوق المعدات، مشيراً إلى أن معداتها كانت تُستخدم في شبكات فودافون الأساسية، في جزء من إسبانيا، وأسواق أخرى أصغر حجماً.

وأضاف: «قررنا وقف (استخدام معدات) هواوي في شبكاتنا الأساسية، بينما نعمل مع الهيئات والحكومات المختلفة، وهواوي، من أجل وضع نهاية للموقف، وأشعر أن هواوي منفتحة فعلاً بهذا الشأن وتعمل بجدية». (رويترز)