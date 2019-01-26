شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي ودبي ضمن قائمة المدن الأكثر زخماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
حلت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن قائمة المدن الأكثر زخماً في العالم، وذلك وفقاً للدراسة العالمية التي أجرتها مؤسسة «جيه إل إل».
ويعتمد التصنيف، الذي شمل عدداً كبيراً من مدن العالم، على العديد من المؤشرات مثل الناتج المحلي الإجمالي وحضور الشركات والاتصال الجوي إضافة إلى النشاط الاستثماري العقاري.
وتضمنت القائمة النهائية للتصنيف 131 مدينة حول العالم في حين تصدرت أبوظبي قائمة مدن المنطقة وفقاً للتصنيف ذاته.
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