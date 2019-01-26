قلق أمريكي من قيود هندية إلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الأمريكية قلقة بشأن تعديلات القوانين التي تنظم التجارة الإلكترونية، وإنها أبلغت مسؤولين في نيودلهي بأن هذه السياسة ستعطل خطط استثمارات شركتي «وول مارت» و«أمازون» في الهند.

وتحظر القواعد الجديدة بالهند، والتي تبدأ من الأول من فبراير، على الشركات بيع المنتجات عبر شركات أخرى تكون لها فيها مصلحة تتعلق بأسهم. كما تحظر أيضاً على الشركات إبرام صفقات مع بائعين للبيع حصرياً على منصاتهم. (رويترز)