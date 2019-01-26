شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تستضيف المؤتمر التحضيري لقمة المناخ 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافوس: ”الخليج 365”

أعلن أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة، استضافة الإمارات للاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ بالعاصمة أبوظبي في يونيو/حزيران المقبل.

جاء ذلك، خلال اجتماع أنطونيو جوتيريس مع محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وعمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

ويهدف الاجتماع التحضيري لقمة المناخ في أبوظبي إلى إعداد جدول أعمال وتوصيات ومشاريع قرارات لطرحها واعتمادها خلال قمة المناخ التي ستعقدها الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، فيما سيشهد الاجتماع مشاركة دولية هي الأعلى مستوى من حيث التمثيل الرسمي للدول والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني منذ اتفاق باريس عام 2015.

وأشاد جوتيريس بدعم دولة الإمارات الدائم للأمم المتحدة وللجهود الدولية لإحداث تغيير إيجابي في مناخ الكوكب.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: «أود أن أتوجه بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعمها الدائم للأمم المتحدة، والتزامها باتخاذ إجراءات طموحة لمواجهة تغير المناخ»، معرباً عن سعادته بإعلان استضافة دولة الإمارات الاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للمناخ 2019.

من جهته، أكد محمد عبدالله القرقاوي أن استضافة الاجتماع التحضيري رفيع المستوى لقمة المناخ تجسد توجهات دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترسيخ التعاون الدولي للحفاظ على استدامة كوكب الأرض وجعله مكاناً أفضل لحياة الأجيال القادمة.

وقال محمد القرقاوي إن الإمارات أدت دوراً محورياً في تطوير مخرجات قمة المناخ التي استضافتها باريس عام 2015، من خلال شراكتها مع الأمم المتحدة في عقد الاجتماع التحضيري للقمة عام 2014، الذي وضع توصيات ومشروعات قرارات أصبحت مرجعية عالمية لجهود الحفاظ على البيئة.

وأضاف وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل أن الإمارات تشارك المجتمع الدولي جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي، انطلاقاً من إيمانها بمحورية التوافق والتعاون الدولي المشترك لتحقيق الأهداف العالمية التي تتخطى حدود المصالح الفردية إلى تحقيق الخير للإنسانية.

وقال الدكتور الزيودي: إن دولة الإمارات تؤدي دوراً ريادياً عالمياً في العمل من أجل البيئة والمناخ، ويشرفنا أن نتشارك مع الأمم المتحدة وأنطونيو جوتيريس في رفع مستوى طموحات العالم بتحسين المناخ، في ظل تصاعد حدة تداعيات التغير المناخي وازدياد تأثيراتها السلبية في المجتمع الدولي.

وأضاف الزيودي: إن التغير المناخي يمثل القضية الأهم عالمياً والتحدي الأكبر أمام البشرية، مما يتطلب تعزيز التعاون العالمي وتوحيد وتسريع الجهود لمواجهة هذا التحدي والحد من تداعياته، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات للاجتماع التحضيري تؤكد للعالم أن الالتزام الطوعي بحماية البيئة والعمل من أجل المناخ يعتمد على قناعات الدول وإرادتها، ومدى تفاعلها مع القضايا التي تواجه المجتمع الدولي ككيان واحد.

وأكد أن دولة الإمارات ملتزمة بمواجهة تبعات التغير المناخي وتعزيز جهود التكيف معها على المستوى الوطني من خلال الانتقال إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون تماشياً مع أهداف الأجندة الخضراء للإمارات 2015-2030 والخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وعلى المستوى الدولي عبر مبادرات عدة لنشر حلول الطاقة المتجددة ومساعدة الدول والمناطق المتضررة للتكيف مع آثار التغير المناخي.

التزام دولي للحد من انعكاسات التغير المناخي

وستشهد قمة الأمم المتحدة للمناخ 2019 التي تجمع رؤساء الدول والحكومات ونخبة من المديرين التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص الرائدة في العالم، إعلان مجموعة من الالتزامات الدولية الهادفة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، ومساعدة المجتمعات لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، كما ستشهد حشداً للجهود العالمية استعداداً لمفاوضات المناخ عام 2020 التي تتزامن مع بدء سريان اتفاق باريس.

وسيتيح الاجتماع التحضيري في أبوظبي الفرصة لبحث ومناقشة التعهدات والمبادرات والتوجهات التي سيتم الإعلان عنها في قمة الأمم المتحدة للمناخ في سبتمبر/أيلول المقبل.

75 دولة تطلق محادثات لتنظيم التجارة الإلكترونية

أطلق وزراء 75 بلداً في منظمة التجارة العالمية، أمس الجمعة، في دافوس، محادثات لتنظيم التجارة عبر الإنترنت بطريقة «أكثر قابلية للتنبؤ، وأكثر فعالية وأمناً».

وشارك في إطلاق المبادرة وزراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين وغيرها، وأكدت المفوضية الأوروبية للتجارة أن التجارة الإلكترونية باتت واقعاً في مناطق عديدة من العالم، من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.(أ.ف.ب)

سوروس: الصين «أخطر عدو» للمجتمعات الحرة

هاجم الملياردير جورج سوروس في «دافوس» بعنف الصين، معتبراً أنها «أخطر عدو» للمجتمعات الحرة والديمقراطية.

وأضاف: «إذا تمكنت الشركات الصينية من السيطرة على أسواق الجيل الخامس من تقنيات الهواتف النقالة، التي لا بد منها؛ لتطوير السيارات الذاتية وأشياء أخرى مرتبطة بالإنترنت؛ فستمثل خطراً على أمن العالم».

ودعا سوروس، أمريكا إلى التحرك ضد «هواوي» و«زد تي اي».