31.5 مليون يورو خسائر تزوير الأموال في أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أمس الجمعة أن العلامات الأمنية الجديدة للعملة الأوروبية الموحدة صعبت على مزوري العملات عملهم في العام الماضي.

وأوضح البنك أن عدد العملات الورقية المزورة التي جرى سحبها من التداول العام الماضي وصل إلى 563 ألف ورقة، بتراجع 19% مقارنة بعام 2017، مشيراً إلى أن الخسائر المقدرة الناجمة عن تزوير العملة تراجعت من 36 مليون يورو في 2017 إلى 31.5 مليون يورو في 2018. كما أعلن البنك المركزي الألماني تراجع عدد العملات الورقية المزورة في ألمانيا العام الماضي بنسبة 20% إلى ما يزيد على 58 ألف ورقة، وعزا يوهانس بيرمان، عضو مجلس إدارة البنك، التراجع إلى تحسين حماية العملات الورقية ضد التزوير.

وتقلصت الخسائر الناجمة عن تزوير العملات الورقية في ألمانيا من 4.1 مليون يورو في 2017 إلى نحو3.4 مليون يورو في 2018. وأوضح بيرمان أن عدد العملات الورقية المزورة فئة 20 يورو قد انخفض، كما تراجع أيضاً عدد العملات فئة 50 يورو والتي تعد الفئة الأكثر عرضة للتزوير (70% من الحالات).

ومن المنتظر أن يتم طرح الفئات الورقية 100 و200 يورو بعلامات تأمين محسنة في نهاية مايو المقبل. (د ب أ)