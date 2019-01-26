شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع تنامي مخاوف التباطؤ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة وسط مخاوف من إغلاق طويل للحكومة الأمريكية، في الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد العالمي بالفعل، بينما تترقب الأسواق أيضاً مباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين من المقرر أن تُجرى الأسبوع المقبل.
وزاد الذهب 0.2 % في التعاملات الفورية إلى 1282.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1281.80 دولار للأوقية.
في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات 0.2 %.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 1320.50 دولار للأوقية. وكان المعدن بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 1434.50 دولار للأوقية الأسبوع الماضي بفعل نقص المعروض وارتفاع الطلب.
وتماسكت الفضة عند 15.32 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 % مسجلاً 802 دولار للأوقية.
(رويترز)
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