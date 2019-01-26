شكرا لقرائتكم خبر عن «باركليز» يتوقع 75 دولاراً ل «برنت» 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع بنك «باركليز» البريطاني وصول سعر خام برنت، وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية، إلى 70 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، مع تراجع المخزون العالمي من الخام، في مواجهة احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما يتوقع البنك ارتفاع السعر إلى 75 دولاراً للبرميل في العام المقبل.
ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن تقرير البنك، الذي أعده المحلل «ميشيل كوهين» القول إنه يبدو أن مخزون النفط العالمي سيظل خلال العام الحالي، أقل من متوسط مستواه خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأضاف التقرير أن قرار تجمع الدول المنتجة للنفط المعروف باسم «أوبك بلس» الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول النفطية من غير الأعضاء في المنظمة، وفي مقدمتها روسيا على خفض إنتاجها بواقع 1.2مليون برميل يوميا اعتباراً من بداية العام الحالي، سيحقق تأثيره ويدفع الأسعار إلى الارتفاع. (د ب أ)
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