شكرا لقرائتكم خبر عن وفد صيني يتوجه إلى واشنطن استعداداً للمحادثات التجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه وفد صيني، يضم عدداً من نواب وزراء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد غد الاثنين، للتحضير لمحادثات تجارية رفيعة المستوى، بقيادة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرج» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المحادثات.
وسيصل نائب وزير التجارة الصيني وانج شوان، ونائب وزير المالية لياو مين، إلى الولايات المتحدة بعد غد، وفقاً لمصدرين، طلبا عدم ذكر اسميهما لأن المناقشات ليست علنية بعد.
وقال أحدهما إن محافظ البنك المركزي الصيني، يي جانج، سينضم للمحادثات. ولم يتضح على الفور، من هم المسؤولون الآخرون الذين سيشاركون أيضاً في المحادثات.
ووصفت الولايات المتحدة محادثات ليو ب«المهمة للغاية»، إلا أنها تقلل من فرص حدوث انفراج في الوضع الحالي.
ومن المقرر أن يجتمع ليو، مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لفتايزر، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، في الفترة ما بين 30 و31 يناير/كانون الثاني، وذلك قبل نحو 5 أسابيع من انتهاء المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لزيادة الرسوم المفروضة على سلع قيمتها 200 مليار دولار، تستوردها الولايات المتحدة من 10% إلى 25%.
(د ب أ)
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