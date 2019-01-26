إنتاج الخام الأمريكي يتجاوز روسيا والسعودية 2025

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «ريستاد إنرجي» للاستشارات إن الولايات المتحدة تتجه صوب إنتاج كميات من النفط والسوائل تفوق إنتاج روسيا والسعودية معاً بحلول 2025.

ومن المتوقع أن يتجاوز إنتاج الولايات المتحدة من السوائل 24 مليون برميل يومياً على مدى السنوات الست القادمة، بحسب ريستاد التي تفترض متوسط سعر للخام الأمريكي خلال هذه الفترة عند 58 دولاراً للبرميل.

وقال التقرير إن النمو في إنتاج السوائل الأمريكية ستحركه أحواض نفط صخري رئيسية مثل برميان في أجزاء من تكساس ونيو مكسيكو.

وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سيرتفع إلى مستوى قياسي جديد بما يتجاوز 12 مليون برميل يومياً خلال 2019.

(رويترز)