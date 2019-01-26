شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج دبي والاقتصاد العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. أيمن علي *

منذ شهرين، وربما حتى نهاية الربع الأول من 2019، سنظل نتابع توقعات وتحليلات عن أزمة مقبلة في الاقتصاد العالمي دون أي مؤشرات مؤكدة وما اذا كانت تباطؤ نمو أو ركود أو حتى كساد. ويشبه ذلك ما شهدناه عام 2016 عندما أصبح الغليان في سوق السندات العالمي هو بؤرة التنبؤات بانفجار فقاعة دين جديدة.

ورغم أن العيون تتركز دوما على الاقتصادات الأسرع نمواً، إلى جانب الاقتصاد الأمريكي، إلا أن منطقة الخليج تحظى باهتمام اسواق العالم منذ نحو أربعة أ عوام. ليس ذلك بسبب انهيار اسعار النفط في صيف 2004 وباعتبار ان دخول معظم دول المنطقة يعتمد على صادرات الطاقة، وانما لأن أغلب دول منطقة الخليج بدأت أو أسرعت في عملية إصلاح اقتصادي واسعة تربطها أكثر بالاقتصاد العالمي وأسواق المشتقات المالية المختلفة.

وفي القلب من تلك المنطقة، تجد كثيراً من المحللين يشير إلى دبي للتدليل على استنتاجات تحليلاته وتوقعاته. من المنطقي الاستشهاد بدبي، ربما لأنها أكثر اقتصاد في المنطقة تشابكاً مع العالم وأسواقه وأيضاً لما لها من موقع، رسخته على مدى العقود الأخيرة، كمركز مال وأعمال رئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغرب آسيا وليس فقط في منطقة الخليج. لكن الأهم في تصوري هو أن كثيرين في العالم يقدرون أن دبي تمثل نموذجا ترمومترياً لوضع المنطقة المالي والاقتصادي ككل.

في عام 2009 نشر موقع هيئة الاذاعة البريطانية تقريراً عن دبي يناقش مدى تأثر نموذج دبي الاقتصادي بالأزمة المالية العالمية وقتها وذلك في ضوء انكشاف مقرضين عالميين على ديون شركات مأزومة في الإمارة. ومن أهم ما جاء في ذلك التقرير أن المؤسسات المالية العالمية تنتظر أن تنقذ الحكومة الشركات المتعثرة ولا تترك الأمر لآليات السوق. وكانت التغطية المكثفة وقتها تستهدف الضغط لتجاوز القواعد التي تحكم ائتمان الأعمال وهو ما لم يحدث، وبدأ الحديث بسلبية عن نموذج دبي.

لكن الواقع أن «نموذج دبي» هذا هو الذي مكن الإمارة من تجاوز الأزمة والتعافي بسرعة حتى عاد الحديث مجددا عن هذا «النموذج» ومدى قدرته على مواجهة أزمة متوقعة يبشر بها كثيرون الآن.

وربما يمكن ببساطة سحب المؤشرات التي يستشهد بها هؤلاء نحو استنتاج آخر يخلص إلى مدى مرونة النموذج وقدرته على مواجهة تقلبات السوق والاقتصاد العالمي وأزماته المحتملة. نعم، يمثل النشاط العقاري نسبة معقولة جدا من اقتصاد دبي لكن تباطؤ سوق العقار وان بدا واضحا أكثر في دبي لكنه يتسق مع وضع السوق العقاري في المنطقة والعالم تقريبا. وينطبق ذلك على كثير من المؤشرات الأخرى، التي رسخت دبي بالفعل قواعد جعلت أغلب قطاعات الاقتصاد متسقة مع بقيتها في العالم كله.

خذ على سبيل المثال ما يحدث في القطاع المصرفي، فسرعة التخلص من الديون الرديئة (والتي لاتمثل بأي حال نسبة تتجاوز معدلات عالمية في حدود المخاطر المقبولة) تجعل النظام أكثر صحية وقدرة على الصمود في حال ازمة عالمية. والواقع ان دبي، في هذا السياق وغيره، إنما تطور أنظمتها في اطار توجه إماراتي اتحادي على مدى العامين الأخيرين يستهدف مزيدا من الكفاءة والضبط المالي والاقتصادي. ويتولى البنك المركزي الإماراتي دوراً رئيسياً في ذلك عبر إجراءات ولوائح تلتزم المعايير الدولية الصارمة لجعل القطاع المصرفي في البلاد ومن ضمنه مصارف دبي ومؤسساتها المالية في وضع افضل ليس فقط لمواجهة احتمالات أزمة وانما لزيادة فعالية الأداء.

ربما ليست مبالغة ان السياسات الاتحادية في الإمارات على الصعيد الاقتصادي والمالي تستفيد من «نموذج» دبي في عملية الإصلاح المستمرة، كما أن أغلب دول المنطقة تقود حالياً عمليات إصلاح وضبط اقتصادي ومالي مشابهة تتأسى فيها بما تفعل الإمارات. وقد يمكن الذهاب إلى أنه بعد النموذج الاقتصادي الأمريكي، الأكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات، ربما يكون نموذج دبي التالي له في هذا الجانب.

ستستمر إجراءات الإمارات للضبط وتحسين الفعالية والكفاءة ومعها بعض الأعراض الآنية، لكن ذلك ما سيمكن اقتصاد البلد من تقليل تأثير أي أزمة في الاقتصاد العالمي، وسيعزز ذلك من قدرة نموذج دبي على المرونة والقوة في الوقت نفسه. واذا اقتصادات كبيرة وصاعدة، كالاقتصاد الصيني مثلا، احتاجت إلى ضغوط خارجية كي يتم «تنفيس» حرارة الغليان فيه بما يقلل احتمالات الأزمة فإن دول المنطقة وفي مقدمتها الإمارات تعمل على تحسين أوضاعها بنفسها. ليس فقط تحسباً لأزمة عالمية وإن كان هذا ناتجاً جانبياً مهماً وإنما أيضا لضمان استدامة النمو السليم غير المتأثر كثيراً بأسعار الطاقة.

* كاتب صحفي مصري