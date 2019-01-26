شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الالتزام بالأمن المائي والكهربائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

بادي بادماناثان *

على الرغم من أن الحكومات وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني حول العالم أمام استحقاقات جمّة اليوم لاتخاذ قرارات تضمن توفر الطاقة والمياه، فإن القطاعين وصلا إلى مفترق طرق، فإما الاستدامة والنمو، أو الهاوية والفناء.

الطاقة تعتمد على المياه، والمياه تعتمد على الطاقة، فالإنتاج عالي الاعتمادية لكميات كافية من هذين العنصرين الرئيسين المترابطين، ركيزة أساسية لمواصلة التنمية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي. وسنشهد في الأعوام المقبلة دوراً متزايداً للمياه والطاقة في تعزيز نمو الاقتصادات وازدهارها.

يعتمد إنتاج الطاقة في الشرق الأوسط على توفر مياه كافية، وتؤثر ندرة المياه في مستوى إنتاج الطاقة واعتمادها؛ ولأن المنطقة تواجه انخفاضاً في قدرتها على إيجاد مصادر مياه جديدة، وضبابية في رؤيتها لأثر تغير المناخ في الموارد المائية، علينا أن نعمل معاً؛ للتأكد من حصول الأجيال المقبلة على مستويات مقبولة من الطاقة والمياه. ولابد أن نفعل ذلك في ظل توجه الدول نحو تسريع خططها في مجال التصنيع، وبذلها جهوداً حثيثة؛ للتغلب على تحديات التحول من المجتمعات الريفية إلى المجتمعات الحضرية، خاصة أن ذلك يزيد اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة الموثوق بها والمياه الصالحة للشرب، التي يغذي نموها إقبالنا المتزايد على هاتين السلعتين دون ترشيد.

على الرغم من أن الحكومات وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني حول العالم أمام استحقاقات جمّة اليوم؛ لاتخاذ قرارات تضمن توفر هاتين السلعتين الضرورتين، فإن القطاعين -الطاقة والمياه- وصلا إلى مفترق طرق محوري تماماً، فإما أن يسيرا بالعالم نحو الاستدامة والنمو، وإما نحو الهاوية والفناء. ولا ريب أن الخيار الصحيح واضح هنا، ويتطلب ذلك من القطاعين الحكومي والخاص العمل معاً على مكافحة تغير المناخ مع المساهمة في الوقت ذاته في المحافظة على صحة نسبة متزايدة من البشر وتنميتها.

ولا تختلف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن بقية العالم في هذه المتطلبات، لكن حينما ننظر إلى أن زيادة الطلب على هاتين السلعتين ترتفع في الإقليم بنسبة تتراوح من 5 في المئة إلى 8 في المئة سنوياً، وحين نرى أن مستويات ندرة المياه تتزايد؛ بسبب ندرة المياه المرتبطة بتغير المناخ، ما سيسهم وحده في خسارة تتراوح بين 6 في المئة و14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، فإن الصورة في المنطقة تبدو أشد قتامة، وتثير قلقاً أعمق، مقارنة ببقية مناطق العالم.

ولكن مع التقدم المتسارع في قطاع تقنيات توليد الطاقة المتجددة، الذي أصبح يقدم حلولاً تنافسية بكُلفة معقولة، نتوقع في عام 2019 أن نشهد تركيزاً أكبر على التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسنلاحظ أيضاً خطوات أسرع في مجال تعزيز البنية التحتية؛ لتلبية أهداف الطاقة في تلك البلدان.

أما في مجال إنتاج المياه العذبة الصالحة للشرب، التي تتطلب مزيداً من محطات تحلية مياه البحر، فسنجد أن التقدم في علم الأغشية وعلوم المواد وتقنيات استرجاع الطاقة وإدارتها ستؤدي جميعاً إلى الاعتماد بصورة أكبر على تقنية التناضح العكسي لتحلية المياه للاستفادة من كفاءتها المرتفعة في استهلاك الطاقة، وسيكون لهذا الأثر الإيجابي في عدة مستويات تتعلق بالاستدامة في المنطقة، خاصة إن علمت أن السعودية والإمارات، على سبيل المثال، تمثلان أول وثاني أكبر منتجي المياه المحلاة في العالم، وأن 70 في المئة من عمليات التحلية فيهما تتم حالياً اعتماداً على تقنيات حرارية منخفضة كفاءة استهلاك الطاقة إلى حد كبير. فمن التوجهات الاستراتيجية لهيئة كهرباء ومياه دبي مثلاً، أنها بحلول عام 2030 تريد أن تجعل 41 في المئة من مرافقها لتحلية المياه قائمة على تقنية التناضح العكسي، ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً من نسبتها الحالية، التي لا تزيد على 5.3 في المئة، ويضاف إلى ذلك أن الهيئة تسعى إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة في تغذية محطاتها لتحلية المياه تلك.

نمو قطاعي المياه والكهرباء وتحولهما يقدمان فرصاً هائلة لخلق فرص عمل إضافية، وهذه أنباء طيبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تصل فيها نسبة من تقل أعمارهم عن 30 عاماً إلى 60%.

نتطلع بثقة إلى مستقبل أكثر إشراقاً لقطاعي الطاقة والمياه فهما الركيزتان الأساسيتان لاستمرار الحياة ذاتها.

* الرئيس التنفيذي ل «أكوا باور»