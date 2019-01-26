شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تسهيلات لتشجيع الانضمام لبورصة النيل أبرزها انخفاض تكلفة القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم اهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للشركات العاملة بالقطاع لمساعدتها على النمو والتوسع، لم تشهد بورصة النيل – المخصصة لتلك الشركات- انضمام أى شركة جديدة خلال 2019، ونقدم أبرز تسهيلات القيد ببورصة النيل للشركات وهى:





قواعد قيد أكثر مرونةتوفر قواعد القيد ببورصة النيل ، شروط ميسرة للقيد مقارنة بالسوق الرئيسى ، وذلك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال وعدد المساهمين وعدد الأسهم المطروحة للمستثمرين، بالإضافة إلى التاريخ المالى للشركة.





قواعد افصاح أقلللتيسير على الشركات المتوسطة والصغيرة فقد تم إعفائهم من بعض شروط الإفصاح ، التى لا تخل بسلامة السوق وأمنه، حيث يكتفى بتقديم القوائم المالية السنوية مراجعة من قبل محاسب قانونى معتمد، والنتائج ربع السنوية ونصف السنوية ، معتمدة من مجلس إدارة الشركة. وتكون مسئولية الالتزام بقواعد القيد والإفصاح مشتركة بين الشركة والراع المعتمد.





قواعد مساعدة وتأهيل الشركات فى عملية القيدوجود مؤسسات استشارية (رعاة معتمدين) يؤهلون الشركات للقيد فى البورصة ، بالتنسيق مع قطاع الشركات المقيدة كما يساعدون فى عملية طرح الأسهم للاكتتاب، أيضا يساعد الرعاة المعتمدون الشركات المقيدة على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.





تكلفة أقل للقيدتم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد عن نصف فى الألف من رأس مال الشركة المقيدة بحد أدنى 500 جنيه سنوياً.