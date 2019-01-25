شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل بنود صفقة اندماج بين وحدة تابعة لـ"جنرال إلكتريك وشركة أخرى بهدف خفض الديون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "جنرال إلكتريك" إنه تم مراجعة وتعديل بنود صفقة اندماج بين وحدة النقل التابعة لها مع شركة "وابتك كورب" من خلال منح مساهمي الأخيرة حصة حاكمة.



ومن المنتظر إتمام الصفقة بنهاية فبراير/شباط القادم حيث سيمتلك مساهمو "وابتك" حصة بنسبة 50.8% من الكيان الناتج عن الاندماج مقارنة بنسبة 49.9% في البنود السابقة – قبل التعديل.



وسوف تتلقى "جنرال إلكتريك" ما يقرب من 2.9 مليار دولار نقداً بعد إتمام الصفقة على أن تمتلك حصة غير حاكمة في الكيان المندمج، وسوف تزيد حصتها في "وابتك" بمفردها إلى 24.9% من 9.9% وفق البنود السابقة.



وصرح المدير التنفيذي لـ"جنرال موتورز" "لورانس كولب" إن حصة الشركة في "وابتك" سوف تعزز أعمالها في قطاع النقل كما ستدعم موازنتها العامة وتخفض مستويات ديونها.



وبعد هذه الأنباء، ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" بحلول الساعة 20:50 جرينتش بنسبة 4.2% إلى 9.1 دولار، وسجل السهم أعلى مستوى اليوم عند 9.21 دولار وأقل مستوى عند 8.84 دولار.



ومن الجدير بالذكر أن سهم الشركة الصناعية الأمريكية قد انخفض بنسبة 25.6% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بينما تراجع سهم "وابتك" بنسبة 22% خلال نفس الفترة.