شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تعلن عن خطة طموحة لدمج منصاتها الثلاث لتعزيز التواصل الاجتماعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "فيسبوك" اليوم عن خطة تنوي من خلالها دمج خدمة التراسل الفوري بين تطبيقها الرئيسي و"واتساب" و"إنستجرام" مشيرةً إلى أن التطبيقات الثلاث ستظل منفصلة لكنها ستلتقي في خدمة التراسل.



وأوضح مسؤول لدى "فيسبوك" لـ"بي بي سي" أن هذه الخاصة سوف يتم إطلاقها العام القادم، وهي عبارة عن مشروع خاص اقترحه المدير التنفيذي "مارك زوكربيرج" وسط توقعات بالانتهاء من العمل عليها بنهاية العام الجاري او بداية 2020.



ويرى خبراء أن "فيسبوك" تستهدف المزيد من ادلمج بين تطبيقتها للتواصل الاجتماعي في إطار محاولاتها لجذب أكبر عدد من المستخدمين وزيادة التواصل.



وأضاف خبراء أن هذه الخاصية ستجعل "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام" أسهل وأبسط في الاستخدام كما أنه سيزيد وتيرة التواصل.



وربما تتيح هذه الخاصية سهولة مشاركة بيانات أو صور أو منشورات أو فيديوهات عبر المنصات الثلاث واستهداف أعلى للإعلانات.



ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الخاصية إلى خرق أكبر لانتهاكات خصوصية المستخدمين عبر المنصات الثلاث من خلال مشاركة بياناتهم مع المعلنين.