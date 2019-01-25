شكرا لقرائتكم خبر عن السفير النيبالي: مواطنينا يجدون اهتمامًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد السفير النيبالي لدى المملكة الدكتور مهيندرا راجبوت، عمق العلاقات السعودية النيبالية، قائلاً، إن المملكة دولة عظمى، يتواجد بها 400 ألف نيبالي نصفهم في المنطقة الشرقية.

وأضاف «راجبوت»، خلال زيارته، اليوم، لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية: «هذه زيارتي الثانية للفرع، ودائما نجد من المسؤولين الحفاوة والترحيب للاستماع لما لدينا، إضافة إلى المبادرة والسرعة في إنهاء أي مشكلة بطرح الحلول وفق الأنظمة».

وقدم السفير النيبالي، هدية تذكارية لمدير الفرع عبدالرحمن بن فهد المقبل، عبارة خنجر نيبالي أثري دلالة على «عمق العلاقات السعودية النيبالية».

بدوره، قال «المقبل»: «نحن نرحب بزيارة وتواصل سفارة أي دولة يتواجد مواطنيها على أرض المملكة، فالتواصل الدائم يجعلنا والطرف الآخر على اطلاع الأمر الذي بدوره تعزيز العلاقات والتعريف بما لدينا من أنظمة وقوانين تتعلق بحقوق الوافدين لتوعيتهم وتثقيفهم، ذلك بحسب توجيهات ولاة الأمر وبمتابعة من قبل صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز».