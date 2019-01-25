شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق مكاسب أسبوعية..والذهب يسجل أعلى إغلاق منذ يونيو 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب والفضة اليوم مع هدوء الضغوط على المعادن بفعل تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، وذلك مع ترقب أزمة الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة.



وبعد إغلاق جزئي استمر لخمسة وثلاثين يوماً، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي وتوفير تمويل الحكومة حتى منتصف الشهر المقبل.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:37 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 95.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.5 نقطة.



وارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 2.6% (ما يعادل 39.9 سنت) لتغلق عند 15.699 دولار للأوقية كما حققت مكاسب أسبوعية بنسبة 2%، وسجل المعدن أعلى سعر له اليوم عند 15.7 دولار وأقل سعر عند 15.3 دولار.



كما صعدت أسعار الذهب بنسبة 1.4% إلى 1304.2 دولار، وهو أعلى إغلاق منذ يونيو/حزيران 2018، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2% كما سجل أعلى سعر عند 1304.2 دولار وأقل سعر عند 1278.9 دولار.