- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يعلن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف فبراير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس على إعادة فتح الحكومة الفيدرالية لثلاثة أسابيع تنتهي في الخامس عشر من فبراير/شباط القادم.
وأوصى "ترامب" بإعداد مشروع قانون لإعادة عمل الحكومة ليوقع عليه بعد إقراره من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
ولم يتحدث "ترامب" عن تعهده السابق بضرورة توفير تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك كشرط أساسي لإعادة فتح الحكومة.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكي مغلقة جزئياً منذ 35 يوماً هي الأطول في تاريخ البلاد بعد خلاف شديد بين "ترامب" والديمقراطيين الذين يهيمنون على أغلبية مقاعد مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر "ترامب" يعلن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف فبراير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.