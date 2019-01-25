شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يعلن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية حتى منتصف فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الكونجرس على إعادة فتح الحكومة الفيدرالية لثلاثة أسابيع تنتهي في الخامس عشر من فبراير/شباط القادم.



وأوصى "ترامب" بإعداد مشروع قانون لإعادة عمل الحكومة ليوقع عليه بعد إقراره من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



ولم يتحدث "ترامب" عن تعهده السابق بضرورة توفير تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك كشرط أساسي لإعادة فتح الحكومة.



ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الأمريكي مغلقة جزئياً منذ 35 يوماً هي الأطول في تاريخ البلاد بعد خلاف شديد بين "ترامب" والديمقراطيين الذين يهيمنون على أغلبية مقاعد مجلس النواب.