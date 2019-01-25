شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض بشكل طفيف وسط إقبال على الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة كالأسهم وتجنب بعض أصول الملاذ الآمن كالعملة اليابانية.



وتتجه الأنظار نحو البيت الأبيض اليوم في ظل أنباء عن أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يدرس إعادة فتح الوكالات الحكومية بشكل مؤقت.



وذكرت مصادر أن "ترامب" يدرس خطة فتح الحكومة دون الإصرار على توفير تمويل فوري لبناء الجدار الحدودي المعطل كما أنه يريد إلقاء خطاب "حالة الاتحاد" في موعده المقرر في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني.



يأتي ذلك بعد رفض رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" أمس طلب الرئيس بخصوص إلقاء خطاب "حالة الاتحاد".



وعلى صعيد النزاع التجاري بين أمريكا والصين، أفادت "بلومبرج" أن وفداً وزارياً من بكين سيسافر إلى واشنطن الاثنين القادم للقاء مسؤولين أمريكيين للتوصل إلى أرضية مشتركة حول العلاقات التجارية بين البلدين.



وارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 18:46 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.7، وسجل أعلى سعر عند 109.9 ين وأقل سعر عند 109.5 ين.