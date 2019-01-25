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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز أعلى حاجز 1300 دولار بفعل انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب اليوم مستفيداً من الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة بالإضافة إلى انخفاض الدولار أمام العملات الرئيسية.
وتوقف أكثر من أربعة عشر ألف موظف لدى هيئة الضرائب الأمريكية عن العمل بسبب عدم صرف رواتبهم، كما أعلنت مطارات دولية إلغاء رحلات جوية لعدم وجود ما يكفي من العمالة.
يأتي ذلك مع دخول إغلاق الوكالات الحكومية يومه الخامس والثلاثين، ومن المنتظر إصدار الرئيس "دونالد ترامب" بياناً اليوم في هذا الشأن.
ومن جانبه، صرح المستثمر الأمريكي "بيل أكمان" بأنه يمكن إنهاء الإغلاق الحكومي لو توقفت واشنطن عن صرف رواتب أعضاء الكونجرس.
وعلى أثر هذه الأنباء السلبية، تراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:13 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 95.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.5 نقطة.
وارتفعت أسعار الذهب بحلول الساعة 17:59 جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1303 دولارات للأوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر عند 1305.8 دولار وأقل سعر عند 1284.8 دولار.
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