الان تتابع الأردن: سنصدر طاقة متجددة للسعودية نهارا ونستورد منها طاقة تقليدية ليلا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إن الأردن يبحث مع السعودية، مسألة الربط الكهربائي، الأمر الذي قد يتيح للأردن فرصة تصدير الطاقة المتجددة للسعودية نهارا والاستيراد منها طاقة تقليدية “من خلال النفط” ليلا.
وأوضحت زواتي في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة على شاشة التلفزيون الأردني، أن الطاقة المتجددة متذبذبة، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها كليا، ويجب توفير مصادر أخرى.
وأشارت زواتي، إلى أن الأردن يطمح لفتح شبكات الربط مع الدول المجاورة، ليستطيع تبادل الطاقة معها.
من جهة أخرى، أكدت زواتي أن مشاريع الطاقة المتجددة في الأردن لنهاية 2020 ستوفر 34 ألف فرصة عمل.
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