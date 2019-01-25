شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وقف التعاون معها.. هواوى: شراكتنا مع فودافون تعود لـ12 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم هواوى تكنولوجيز، لـ"الخليج 365": "تجمع بين شركتى فودافون وهواوى شراكة استراتيجية طويلة الأمد منذ عام 2007، حيث تعطى شركة هواوى اولوية لدعم إطلاق كافة التقنيات الجديدة لكل عملائها".

وعلق قائلا: "نحرص دوماً الحفاظ على ثقة عملائنا من خلال أداء غير مسبوق وخدمات ومستويات دعم منحتنا مراكز الصدارة فى الأسواق التى نعمل بها".

كانت فودافون، ثانى أكبر مشغل للهاتف المحمول فى العالم، قد أعلنت اليوم إنها "أوقفت" استخدام معدات هواوى فى شبكاتها الأساسية إلى حين توصل الحكومات الغربية لحل بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية.

وتواجه هواوى، تدقيقا متزايدا بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية وشكوكا فى أن التكنولوجيا التى تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس. لكن هواوى نفت تلك الاتهامات.

وقال الرئيس التنفيذى لفودافون نيك ريد اليوم الجمعة، إن هواوى لاعب مهم فى سوق المعدات التى تهيمن عليها ثلاث شركات، وأشار إلى أن معداتها كانت تُستخدم فى شبكات فودافون الأساسية فى جزء من إسبانيا وأسواق أخرى أصغر حجما.

أضاف "قررنا وقف (استخدام معدات) هواوى فى شبكاتنا الأساسية بينما نعمل مع الهيئات والحكومات المختلفة وهواوى من أجل وضع نهاية للموقف، وأشعر أن هواوى منفتحة فعلا بهذا الشأن وتعمل بجدية".