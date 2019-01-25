شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن مكاسبه ويهبط مقابل معظم العملات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام غالبية العملات الرئيسية اليوم متخلياً عن المكاسب التي سجلها مؤخراً ليتجه نحو إنهاء تداولات الأسبوع الجاري على استقرار، وذلك على خلفية مخاوف الأسواق من تطورات الحرب التجارية والإغلاق الحكومي الجزئي.



وبدد وزير التجارة الأمريكي "ويلبر روس" تفاؤل الأسواق بشأن إمكانية التوصل قريباص إلى اتفاق مع الصين يُنهي حرب الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين.



وأشارت مصادر إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تريد من الصين وضع حد لسرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات التكنولوجية الأمريكية.



وأكدت إدارة الطيران الفيدرالي توقف رحلات جوية في مطارات في "فيلادلفيا" و"نيويورك" بسبب نقص عدد الموظفين نتيجة عدو صرف الرواتب في ضوء استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي في البلاد لليوم الخامس والثلاثين على التوالي.



وتراجع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:22 جرينتش بنسبة 0.7% إلى 95.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.5 نقطة.