شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة للقرض المصري والان نبدء بالتفاصيل

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولى ، إنها ستوصي مجلس الصندوق بالموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر واضافت لاجارد أن مجلس الصندوق سيجتمع خلال الأسابيع القادمة لمناقشة تسهيل الصندوق الممدد لمصر.



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