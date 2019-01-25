لاغارد ستوصي بالموافقة على شريحة القرض التالية لمصر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد

قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.

وقالت لاغارد في بيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة. وأشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ 2011.