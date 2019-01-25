قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار في خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار.

وقالت لاجارد في بيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة، وأشادت بالإصلاحات التي باشرتها السلطات المصرية والتي قالت إنها وضعت عجز ميزانية الدولة على مسار نزولي وساعدت في تقليص معدل البطالة إلى عشرة بالمئة وهو أقل مستوى منذ 2011.

كانت هذه تفاصيل خبر لاجارد: سأوصى صندوق النقد بالموافقة على المرحلة الرابعة لقرض مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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