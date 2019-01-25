شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار: إلزام الشركات القائمة بالتعهد بالقيد المركزى خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تقرر إلزام كافة الشركات التى تتقدم بطلبات للهيئة لاتخاذ خطوات لتسيير أعمالها بالتعهد بقيد شركاتها بنظام الحفظ المركزى خلال 3 أشهر، وذلك فى إطار ضبط المعايير والقواعد الخاصة بأداء العمل، وتنفيذاً لتعديلات قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2018،

وأضاف عادل، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إلزام الشركات بتوقيع تعهد بالحفظ المركزى خلال 3 شهور، لتنفيذ تعديل الفقرة "ه" فى المادة 17 بقانون الشركات، والذى ألزم كافة الشركات بالقيد بنظام الإيداع المركزى، للقضاء على التلاعب فى صكوك الأسهم، وغيرها من الأمور التى تنتج من التعاملات الورقية.

وتابع أن هذا الإجراء جاء بعد التشاور مع كافة الأطراف الخاصة بالبورصة سواء إدارة البورصة أو شركة مصر للمقاصة، حيث تم الاتفاق على تنفيذ هذا الإجراء بشكل عاجل لضمان سير العمل، مشيراً إلى أن كافة الشركات التى تؤسس حديثاً بالهيئة يتم حفظها مركزياً، أما الشركات القائمة تتعهد بالحفظ.

وأشار محسن عادل، إلى أن شركة مصر للمقاصة أسست عدد كبير من الفروع لتلقى طلبات الحفظ المركزى للشركات، وهو ما يساهم فى زيادة عدد الشركات التى تم قيدها بالحفظ المركزى، ومن ثم ضبط إيقاع العمل خلال الفترة المقبلة.