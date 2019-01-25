شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصلب العالمى: إنتاج الخام يقفز 4.6% فى 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من اتحاد الصلب العالمى اليوم الجمعة، أن إنتاج الصلب الخام العالمى قفز 4.6 % إلى 1808.6 مليون طن فى 2018 فى حين زاد الإنتاج فى الصين أكبر مصنع للصلب فى العالم 6.6%.

وقال الاتحاد الذى يسهم أعضاؤه بنحو 85 % من الإنتاج العالمى إن الصين، التى تنتج نصف الصلب العالمى، أنتجت 928.3 مليون طن العام الماضى مقارنة مع 870.9 مليون طن فى 2017.

وسجلت جميع المناطق الأخرى نموا فى الإنتاج عدا الاتحاد الأوروبى الذى تراجع إنتاجه 0.3 % إلى 168.1 مليون طن، وتعتبر صناعة الصلب، البالغ حجمها زهاء 900 مليار دولار سنويا، مؤشرا على قوة الاقتصاد.

وزاد إنتاج الهند، ثانى أكبر منتج فى العالم، 4.9 % إلى 106.5 مليون طن فى حين انخفض إنتاج اليابان، ثالث أكبر منتج، 0.3 % إلى 104.3 مليون طن.

وفى الولايات المتحدة، رابع أكبر منتج، زاد الإنتاج 6.2 % إلى 86.7 مليون طن وسط نمو اقتصادى قوى ومع فرض واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25 % على جميع واردات الصلب.