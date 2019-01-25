شكرا لقرائتكم خبر عن هيونداى موتور تنوى خفض حجم العمالة فى الصين بعد هبوط المبيعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيونداى موتور، إن مشروعها الصينى المشترك يقبل التقاعد الطوعى ويراجع "خطط تحسين الأداء" فى مصانعها بعد هبوط مبيعات السيارات فى السوق المهمة.

وشهدت الصين أول انكماش فى مبيعات السيارات خلال أكثر من عقدين العام الماضى.

واضطرت شركات عديدة متخصصة فى صناعة السيارات مثل نيسان إلى خفض الإنتاج فى البلاد أو وقفه، كما كان الحال مع سوزوكى موتور، فى ظل الآفاق القاتمة مع تباطؤ اقتصاد الصين.

وهبطت مبيعات هيونداى الصين 23 % فى الربع الأخير من العام الماضى وسط غياب للطرز الجذابة ومنافسة قوية من شركات السيارات الصينية والعالمية.

وظلت مبيعات الصين مستقرة تقريبا خلال العام عند نحو 790 ألف سيارة فى الصين مقارنة مع العام السابق. وتقابل هذا طاقة إنتاجية تصل إلى 1.65 مليون سيارة.