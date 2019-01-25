10 نتائج مبهرة بعد نجاح حملة «خليها تصدي».. «العربيات هتنزل للنص»

كتب: ضياء السقا

نشرت الصفحة الرسمية للرحالة والمغامر المصري أحمد حجاجوفيتش، أحد الداعمين لحملة "خليها تصدي"، 10 نتائح مبهرة، تؤكد نجاح مبادرة مقاطعة شراء السيارات في تحقيق أهدافها.

وكان رواد السوشيال ميديا قد دشنوا حملة «خليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، لمواجهة جشع التجار والوكلاء، لدفعهم على تطبيق الأسعار العادلة وتقليل هوامش أرباحهم المبالغ فيها، وذلك تزامنا مع تطبيق قرار التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية.

وتفاعل الجمهور والإعلام مع الحملة بشكل كبير، مما أربك حركة البيع والشراء في سوق السيارات المصري، مما أدى إلى انخفاض حاد في نسب مبيعات المعارض.

وفيما يلي 10 نتائج للحملة، حتى الآن، وفقا لما نشرته صفحة حجاجوفيتش:

١- تقريبا مفيش ولا عربية موديل ٢٠١٩ في الشارع.

٢- مفيش لا بيع ولا شراء و اللى بيشتروا حاليا على مستوى مصر يتعدوا على الأيد الواحدة ولا يمثلوا حتى ٥٪؜ من تارجت البيع لدى الوكلاء.

٣- معارض العربيات بتنش بمعنى الكلمة وكل عروضها الناس مطنشاها.. وده اللي مجننهم ومخليهم يعملوا تخفيضات بحجة وبدون حجة وصلت لـ ٤٠ ألف جنيه حتي في العربيات الكوري اللى مش فى الاتفاقية أصلا وبرضه مفيش بيع ولا شراء.

٤- الوكلاء يوميا بيدفعوا أرضيات جمارك بالملايين وعندهم مصاريف موظفين وكهرباء وإيجارات معارض وقروض بنوك ومئات الآلاف من العربيات مركونة في الميناء.

٥- غير المصيبة والكارثة الأكبر موديلات ٢٠٢٠ هتنزل بعد ٧ شهور وفي نفس الوقت كل موديلات ٢٠١٩ ومعظم موديلات ٢٠١٨ لسه متباعوش.. وده اللي حيخلي الشركة الأم بره تسحب التوكيل من الوكلاء هنا.

٦- مراسلات كتير جدا وصلت للشركات الأم بره عن مكاسب الوكلاء هنا الخيالية وده عامل مشاكل كبيرة ليهم.. وحجاجوفيتش لما اتكلم مع شركات عربيات بره المسئولين هناك مش مصدقين المكاسب الخيالية اللي بيحققها الوكلاء في مصر.. واللي بتصل في بعض الأحيان لأكتر من تمن العربية نفسها!.

«العربيات هتنزل للنص»

٧- موضوع المقاطعة حاسس بيه الناس البسيطة العادية في الشارع وكمان الإعلام و ده يعتبر نجاح للحملة.. بس الانتصار الحقيقى بإذن الله بعد ٣ شهور أو لما تمن العربيات ينزل علي الأقل من ٣٠٪؜ ل٤٠٪؜ ..لأننا اللى عاوزينه لسه متحققش على أرض الواقع والتجار والوكلاء بيلعبوا معانا دلوقتي لعبة النفس الطويل وهما نفسهم في الحقيقة دلوقتي في العناية المركزة بس هما بيراهنوا على صبرنا.. وغالبا احنا الطرف الفائز.

٨- ربك يمهل ولا يهمل.. احنا شعب بسيط غلبان بنجري ليل ونهار على لقمة عيشنا وأحلامنا بسيطة.. فمش هنسمح بوجود الجشع.

٩- سؤال للتاجر.. أنا كشاب ببدأ حياتي و قررت أشتري عربية بسيطة.. ليه تسرق مني على الاقل ١٥٠ ألف غير ربحك؟ يعنى لو ربنا كارمني جامد أوي ومرتبي ٥ الآف جنيه في الشهر.. فأنت بتسرق مني على الأقل ٣ سنين كاملين من عمرى لو مش حصرف ولا مليم في حياتي غير أقساط العربية.

١٠- الخلاصة: الحملة ناجحة بكل المقاييس وسلاحها بسيط أوى و هو الصبر.. يارب نصمد كلنا للنهاية.

وآخر نصيحة اوعى حد يشتري عربية دلوقتي.. لغاية ما نشوف ويبان رد فعل الوكلاء والتجار لأن فرق الفلوس أنت أولى بيه أو ولادك.

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