شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع في انتظار بيانات عن أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم مع انخفاض الدولار أمام معظم العملات الرئيسية، وذلك في انتظار بيانات "بيكر هيوز" التي ستصدر في وقت لاحق.



وسوف تكشف شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز" عن بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا عن الأسبوع الجاري.



كان محللو بنك "باركليز" قد خفضوا توقعاتهم لمتوسط سعر خام "برنت" هذا العام إلى 70 دولار للبرميل من تقديراتهم السابقة عند 72 دولاراً.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:30 بنسبة 0.7% إلى 95.5 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 96.2 نقطة وأقل سعر عند 95.5 نقطة.



وارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:18 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 53.3 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.9 دولار.



أمام "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 0.2% إلى 61.2 دولار للبرميل، وبلغ أعلى سعر عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.