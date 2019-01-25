شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع تزامناً مع انتعاش أسعار النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي خلال تداولات اليوم بالتزامن مع انتعاش أسعار النفط – الذي يعد سلعة رئيسية بالنسبة للصادرات الكندية – وذلك عقب اندلاع احتجاجات عارمة في فنزويلا.



وتعد فنزويلا من بين الدول النفطية الرئيسية على مستوى العالم كما أنها عضواً فاعلاً في منظمة "أوبك"، وبالتالي، فإن أي تعطل في الإمدادات يدفع الأسعار نحو الصعود.



وأعلن زعيم المعارضة الفنزويلية "خوان جوايدو" تنصيب نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد على حساب الرئيس الحالي "نيكولاس مادورو"، وعقب دقائق من إعلانه ذلك، اعترف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والحكومة الكندية بـ"جوايدو".



ورد "مادورو" على واشنطن بإمهال بعثتها الدبلوماسية 72 ساعة لمغادرة البلاد معلناً قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.



وارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:49 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 52.9 دولار.



وصعد برنت" بنسبة 0.3% إلى 61.8 دولار للبرميل، وبلغ الخام أعلى سعر اليوم عند 61.9 دولار وأقل سعر عند 60.7 دولار.



وارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:01 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7547، وسجل أعلى سعر عند 0.7559 وأقل سعر عند 0.7479.