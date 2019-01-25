شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الشركات تقود مكاسب الأسهم الأمريكية في افتتاحية الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت "وول ستريت" ارتفاعاً اليوم في بداية الجلسة حيث صعدت المؤشرات الرئيسية وسط تفاؤل المستثمرين حيال نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأخير من العام الماضي.



وأعلنت "ستاربكس" عن تحقيق أرباح بنحو 761 مليون دولار (61 سنتاً للسهم) وإيرادات بحوالي 6.6 مليار دولار في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2018 كما توقعت استمرار نمو أعمالها في العام الجاري.



وتلقى قطاع الطاقة دعماً من انتعاش أسعار النفط بصعود "ويست تكساس" بحلول الساعة 14:58 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 53.4 دولار للبرميل وارتفاع "برنت" بنسبة 0.3% إلى 61.2 دولار للبرميل.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:13 جرينتش بنسبة 1.1% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 24816 نقطة، وصعد "ناسداك" بسبة 1% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 7147 نقطة، في حين ارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.9% ( حوالي 25 نقطة) إلى 2667 نقطة.