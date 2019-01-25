شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس ترتفع مع هدوء الضغوط الواردة من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت شهية المستثمرين وإقبالهم على أصول المخاطرة اليوم الأمر الذي قلل الطلب على الدولار كملاذ آمن ودفعه نحو التراجع، لتقل بالتبعية ضغوطه على أسعار السلع والمعادن في الأسواق.



ورغم مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن الصين كشفت عن حوافز مالية واقتصادية من بينها خفض الضرائب وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لدعم نمو اقتصادها، وهو ما يزيد التكهنات بدعم الطلب على المعادن.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:52 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 95.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.2 نقطة وأقل مستوى عند 95.7 نقطة.



وارتفعت أسعار النحاس عقود مارس/آذار بحلول الساعة 14:45 جرينتش بنسبة 2.2% إلى 270.1 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 270.2 دولار وأقل سعر عند 264.4 دولار.