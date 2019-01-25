- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، انخفض في آخر جلساته في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية ، وليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.54% بما يعادل -1.69 نقطة .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 65.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.96 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
كانت هذه تفاصيل خبر ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 25-01-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.