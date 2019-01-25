شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، انخفض في آخر جلساته في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليستجمع قواه الإيجابية ، وليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.54% بما يعادل -1.69 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 65.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 68.96 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده