آي بي إم في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 25-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليجني أرباح ارتفاعه الأخير وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -0.36 نقطة ، وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 130.15 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 154.36 إلى 105.94) .
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 130.15 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 135.86 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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