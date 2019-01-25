شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يكسر دعم مهم – تحليل – 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم المهم 41.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 33.20 إلى 46.47) ، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية عليه ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.87% بما يعادل -1.21 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 41.40 ، ليستهدف الدعم التالي عند 39.84 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط