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شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يكسر دعم مهم – تحليل – 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق السهم انخفاضاً في آخر جلساته ، ليكسر مستوى الدعم المهم 41.40 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 33.20 إلى 46.47) ، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية عليه ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -2.87% بما يعادل -1.21 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 41.40 ، ليستهدف الدعم التالي عند 39.84 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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