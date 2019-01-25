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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يواصل الارتفاع – تحليل – 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 1.28 نقطة ، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 190.88 .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 182.40 ، ليستهدف مستوى المقاومة 190.88 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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