شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -0.10 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 43.06 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.06 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط