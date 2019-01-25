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شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان محاط بالإشارات السلبية – تحليل – 25-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.24% بما يعادل -0.10 نقطة ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 43.06 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.06 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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